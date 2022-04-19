Для отрасли обращения с отходами разработали меры поддержки в новых условиях

Для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами подготовили меры поддержки в связи с новыми экономическими условиями, три из которых уже вошли в перечень антикризисных мер правительства. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Для стабилизации ситуации в отрасли обращения с отходами были разработаны меры поддержки. На сегодняшний день президиум правительственной комиссии во главе с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным утвердил три меры, их включили в перечень антикризисных мер поддержки российской экономики. Это субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам, возможность увеличения сроков по концессиям и подхват функций регоператоров», — добавил Буцаев.



Одна из уже утвержденных мер предусматривает субсидии из государственного бюджета российским кредитным организациям на возмещение им недополученных доходов по кредитным договорам, заключенным с инвесторами по льготной процентной ставке 12,5%. Мера поддержки распространяется на проекты, которые получили финансирование в рамках постановления Правительства №1727. К ним относятся четыре проекта 2021 года и еще несколько 2022-го. Инвестиции должны быть направлены на создание объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Для нивелирования роста ключевой ставки было принято решение о разработке постановления Правительства. Проект документа разработан ППК РЭО и предусматривает доведение субсидий из федерального бюджета. ППК РЭО будет осуществлять отбор и проверку заявок, проверку и организационное обеспечение реализации этой меры.



Еще одна мера — установление возможности корректировки концессионного соглашения в связи с ростом цен на строительные ресурсы и увеличения сроков реализации. Этой же мерой предусматривается упрощение внесения таких изменений в концессионные соглашения. После принятия мера, которая была разработана Минэкономразвития, будет распространена на инвестиционные концессионные проекты ППК РЭО.



Помимо вышеперечисленных мер отдельно были подготовлены те, которые направлены на поддержание региональных операторов по обращению с ТКО.



“Речь идет про законопроект о расширении перечня лиц, имеющих право подхвата функций регоператора. Меру уже включили в список антикризисных, она позволит расширить перечень лиц, которые могут выполнять функции регоператора. Это относится к случаям, когда в какой-либо зоне регоператор прекратил свою деятельность или не состоялся конкурс по отбору оператора», — сказал директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.



Он объяснил, что по 89-ФЗ субъект может в срок до одного года наделить функциями регоператора муниципальное предприятие, либо определить регионального оператора из соседней зоны деятельности. РЭО подготовил законопроект, который предусматривает возможность наделения такими полномочиями не только перечисленных лиц, но и любого регионального оператора без прохождения конкурсных процедур до года. Год предоставляется субъекту для проведения торгов и определения в конкурентном порядке регионального оператора. Законопроект направлен в Минприроды России и проходит межведомственное согласование.



Летом 2021 года правительство одобрило РЭО меру поддержки в виде выкупа облигационного займа. ППК уже воспользовалась данной мерой и профинансировала в прошлом году 5 проектов на 6,2 миллиарда рублей. Сейчас РЭО может входить в уставной капитал, предоставлять поручительства по кредитам и займам, выкупать облигации. Правительство также одобрило выпуск зеленых облигаций РЭО. Банк России зарегистрировал программу облигаций компании объемом 100 миллиардов рублей до конца 2024 года.