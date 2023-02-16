Экология 16 февраля 2023, 12:20 Для новых территорий РФ создадут схемы потоков ТКО

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Проекты территориальных схем разработает РЭО.

Российский экологический оператор разработает проекты территориальных схем по обращению с отходами для новых территорий (Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Херсонская область, Запорожская область). Электронную модель федеральной схемы по обращению с отходами РЭО представит 16 февраля в Госдуме.

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«Начиная с 2019 года РЭО провел более 300 экспертиз территориальных схем и смоделировал перспективные объекты и схемы потоков по всем регионам. В результате была утверждена федеральная схема, в которую входят только перспективные объекты, которые могут быть поддержаны за счет средств РЭО и федерального бюджета. Внесены существенные изменения в терсхемы — прежде всего, в части расчета количества отходов, укрупнения объектов, достижения необходимых показателей по снижению захоронения отходов. В федсхему вошли 1240 объектов, включая 419 — по обработке отходов и 243 — по компостированию. В системе формируется блок мониторинга текущей деятельности региональных операторов. Для этого РЭО внес в систему данные о более чем 1000000 контейнерных площадок и начал собирать сведения о движении более 5000 мусоровозов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Информационная система, которую разработал РЭО, содержит три основных компонента — базу данных, в которой уже сейчас собирается 80% информации, необходимой для ФГИС УТКО, аналитический модуль, позволяющий делать необходимые расчеты и моделировать терсхемы, интерактивную карту, на которую нанесены и привязаны к точным координатам все объекты обращения с отходами, отмечены зоны деятельности региональных операторов, источники образования отходов, схемы потоков и пр.

Инструментарий, созданный РЭО, позволяет создавать в информационной системе электронные модели территориальных схем, которые будут с самого начала интегрированы в ФГИС УТКО (Федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов).

РЭО в пилотном режиме безвозмездно передает программное обеспечение для разработки электронных моделей терсхем субъектам РФ и готов провести такую работу со всеми заинтересованными регионами. Учитывая стоимость работ по актуализации электронных моделей в районе 5−10 миллионов рублей, это даст существенную экономию бюджетных средств.

Для всех регионов, региональных операторов, операторов объектов обращения с отходами в системе созданы личные кабинеты. В целом к системе подключено более 2000 пользователей.

В системе отдельно представлена информация по субъектам, региональным операторам и пр. Поставщики информации вносят данные в систему в ежемесячном режиме, пока на добровольной основе, обязанность по внесению данных возникнет только после ввода ФГИС УТКО в эксплуатацию.

Первоочередная задача состоит в скорейшей разработке и вводе в эксплуатацию ФГИС УТКО, которая должна состояться в 1 половине 2023 года. До конца года должны полностью перенести в ФГИС УТКО информацию из территориальных схем и наполнить систему сведениями, имеющимися у региональных операторов и владельцев объектов инфраструктуры. Параллельно с этим РЭО создает новые инструменты мониторинга, основанные не только на данных облетов, но и спутниковых снимках, данных видеонаблюдения. Для анализа информации разрабатываются нейронные сети.

В перспективе инфраструктура ФГИС УТКО должна использоваться для мониторинга ситуации в области обращения со всеми видами отходов, для чего РЭО подготовил поправки в Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».