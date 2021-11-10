Для мусорных инвестпроектов упростили получение меры поддержки от РЭО

Процесс оказания мер поддержки, предоставляемых со стороны Российского экологического оператора инвестиционным проектам до одного миллиарда рублей, упростился. Теперь решение об одобрении сделок будет принимать правление компании. Соответствующее постановление об изменениях в Устав ППК РЭО подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева, рассмотрение сделок будет проходить быстрее.

«РЭО перешел к активному оказанию мер поддержки отрасли обращения с ТКО. В 2021 году Российский экологический оператор проинвестирует 6,2 миллиарда рублей в 13 объектов в 11 регионах. Принятое решение позволяет ускорить предоставление мер поддержки особенно по проектам с относительно небольшой инвестиционной емкостью», — сообщил Денис Буцаев.

Изменения в устав вносятся по постановлению правительства № 1920. Они позволят наделить РЭО новыми полномочиями, в рамках которых решение по сделкам будет принимать правление компании. Речь о финансировании инвестиционных проектов за счет субсидий, передатчиком которых является Российский экологический оператор. Сумма финансирования по таким сделкам или размер финансовых обязательств, которые на себя берет РЭО, не должны превышать один миллиард рублей.

Если же РЭО выступает участником или учредителем проектов, которые финансируются в форме предоставления займов юридическим лицам, то размер проекта или финансовых обязательств не должен превышать 600 миллионов рублей.

Это также может быть несколько взаимосвязанных сделок. Главные условия для ускоренного процесса получения меры поддержки РЭО — суммы, не превышающие одного миллиарда рублей и 600 миллионов рублей соответственно.