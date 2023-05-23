Экология 23 мая 2023, 16:50 Для ЛНР разработали терсхему с мусорными заводами на 700 тысяч тонн

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Документ разработан при поддержке Российского экологического оператора .

Правительство Луганской Народной Республики (ЛНР) разработало при поддержке Российского экологического оператора проект территориальной схемы обращения с отходами. Она предполагает строительство трех комплексных объектов по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Документ направлен на согласование в соответствующие ведомства.

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«При аналитической и методической поддержке РЭО разработан и направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти РФ (ФОИВ) проект терсхемы ЛНР. В проекте территориальной схемы предусмотрено строительство трех современных комплексных объектов по переработке отходов. Суммарная мощность по ним может составить до 700 тысяч тонн в год», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Проект территориальной схемы также содержит электронную модель территориальной схемы, выполненную с использованием разработанных РЭО цифровых решений.

«Создание новых объектов по обращению с отходами позволит достичь исполнить Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 по 100% обработке и 50% утилизации ТКО и обеспечить население Республики качественной услугой по обращению с ТКО», — добавил Алексей Макрушин.