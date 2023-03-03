Экология 03 марта 2023, 09:18 Для кофеен предложили создать зеленый стандарт

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РЭО попросил рестораторов и бариста отказаться от одноразовых стаканчиков

Российский экологический оператор направил письма в Российскую ассоциацию бариста и Федерацию Рестораторов и Отельеров России с предложением разработать знак экосертификации и свод требований для кофеен. РЭО также призвал россиян отказаться от одноразовых стаканчиков для кофе и переходить на термокружки.

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«РЭО активно работает над развитием отрасли по обращению с отходами, минимизацией количества отходов в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“. Мы поддерживаем инициативы и кампании, нацеленные на переход к многоразовой таре для кофе и отказ от одноразовых бумажных стаканов. Ведь страдает окружающая среда, в нее попадают пластиковые отходы, которые невозможно переработать, вырубаются деревья. И мы посчитали, что если все кофеманы России на год перейдут на термокружки, то более 41 миллиарда бумажных стаканов не будут использованы. За год удастся сохранить 2,5 миллиона тонн древесины, почти 39 миллиардов литров воды, а 292 тысяч тонн отходов не окажется на полигонах», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В письме РЭО говорится, что для производства бумажных стаканов для кофе по всему миру вырубают миллионы деревьев. Каждое из них растет в среднем 50 лет, но в виде стакана его жизнь сокращается до 15 минут. При этом бумажная посуда не подлежит переработке. Для этого нужно отделить тонкий слой полипропиленовой пленки от бумажной основы, что крайне сложно. На полигоне бумажный слой сгниет за год, а вот пластик будет лежать тысячу лет.

Вдобавок к этому необходимо, чтобы сознательность проявлял и сам бизнес. Для этого РЭО предлагает создать знак экологической сертификации.

«В поддержку инициатив и компаний по отказу от бумажных стаканов для кофе Российский экологический оператор также предлагает разработать знак экосертификации для кофеен и соответствующий свод требований. Мы обратились с просьбой к Федерации Рестораторов и Отельеров России оказать всестороннее содействие в реализации», — сказал PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.