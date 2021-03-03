Для инвестиционных задач РОП может быть создан отдельный фонд

Для реализации инвестиционных задач расширенной ответственности производителя (РОП) необходимо создать отдельно выделенный фонд, который собирал бы «окрашенные» деньги и тратил их на «окрашенные» задачи. ОБ этом в интервью РБК заявил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

По его словам, у фонда будет инструментарий, который позволит ему подставить так называемое инвестиционное плечо рынку для целей создания целой отрасли утилизации с горизонтом десять и более лет. По схожему принципу были организованы дорожные фонды.

«В разговорах с инвесторами, заинтересованными в утилизации стекла, всегда звучит вопрос, будут ли на них распространяться те меры поддержки, которые мы обсуждаем, в пределах 5-7 лет. Если вы говорите „да“ и в качестве источника этих средств показываете пальцем в сторону бюджета Российской Федерации — для инвестора этого недостаточно», — подчеркнул Денис Буцаев.

Управлять реестрами плательщиков и утилизаторов и фондом будет оператор. Механизм финансирования деятельности оператора РОП в настоящее время обсуждается.

«Деятельность оператора РОП, конечно, должна финансироваться. Но возможны варианты получения финансирования как за счет бюджетных источников, так и за счет администрируемых средств экосбора. В том числе это возможно за счет использования механизмов администрирования указанных средств. Как пример механизма финансирования за счет бюджетных средств я бы рассмотрел фонды капитального ремонта многоквартирных домов», — отметил гендиректор РЭО.