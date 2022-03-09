Для эковолонтеров выпустили бесплатный подготовительный курс

Российский экологический оператор подготовил ролики об экологическом волонтерстве, в которых рассказывается о самостоятельной организации мероприятий и добровольчестве среди молодежи. Серия роликов опубликована на YouTube-канале РЭО и сайте проекта.

«В прошлом году мы запустили проект «Зеленая школа», который получил большой отклик. В 2022 году мы продолжили масштабную экопросветительскую кампанию и подготовили новый проект, который посвящен эковолонтерству. Он будет полезен всем, кому хочется присоединиться к движению. Дневник эковолонтера — это цикл образовательных видео, в которых рассказывается про виды эковолонтерства, проекты, которые уже существуют, про то, как стать эковолонтером или организовать собственное мероприятие. РЭО выпустил серию роликов как в целях экологического просвещения, так и для развития экологического добровольчества среди молодежи, студентов, а также в помощь организаторам волонтерства в клубах и центрах самодеятельности. Мы также подготовили методическое пособие, в котором подробно рассказали об истории волонтерства в России, успешных кейсах, ответили на самые часто задаваемые вопросы «, — сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Дневник эколоволнтера включает в себя пособие и 12 видеоуроков. Пособие состоит из программы обучения эковолонтеров на базе высших учебных заведений и волонтерских организаций, сборника кейсов эковолонтерства. В роликах рассказывается о том, как появилось движение, о правах эковолонтера, о том, как начать, о заповедном, лесном и зооволонтерстве, а также в сфере обращения с ТКО. Уроки включают в себя примеры успешных кейсов, 10 заповедей волонтера-эколога, а также раскрывают креативную сторону экологического активизма и общую технологию эковолонтерской акции.

«Волонтеры принимают участие в решении экологических проблем, и с каждым годом таких неравнодушных людей становится все больше и больше. Даже в пандемийном 2020-м году в волонтерских экологических акциях приняли участие около четырех миллионов человек! Российский экологический оператор подготовил подробное пособие и видеоуроки об эковолонтерстве, о том, как стать частью этого движения. Уверена, это поможет всем желающим разобраться во всех аспектах эковолонтерства и присоединиться к этому движению», — сообщила Виктория Абрамченко.

По мнению депутата Госдумы Артема Метелева, методическое пособие от РЭО поможет гражданам легче погрузиться в эковолонтерское движение, тем более у молодежи появилось большое желание быть причастными к защите животных и окружающей среды.

«Экологическое волонтерство быстро развивается и нуждается в системной методической поддержке. Сегодня существует колоссальный запрос молодежи быть причастными к защите окружающей среды, помощи животным. Граждане готовы не просто говорить об этом, но и делать — становиться волонтерами, участвовать в экологических проектах. Здорово, что благодаря усилиям ППК «Российский экологически оператор» у нас создается информационная и просветительская база для обучения волонтеров», — сказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.