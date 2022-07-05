Для Байкала разработали проект комплексной системы обращения с отходами

Объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будут строить на Байкале только за пределами Центральной экологической зоны. Вице-премьер Виктория Абрамченко обсудила подготовленный ведомствами совместно с губернаторами Иркутской области и республики Бурятия проект комплексной системы обращения с ТКО в Центральной экологической зоне вблизи озера Байкал. Проекты получат финансирование через облигации Российского экологического оператора.

«В 2024 году предстоит построить грамотную систему обращения с отходами с учетом особого правового режима, действующего на территориях, приграничных к озеру Байкал. Мы поддержали комплексные планы обращения с отходами на территории Центральной экологической зоны как со стороны Бурятии, так и со стороны Иркутской области. В ближайшее время планируем построить семь комплексных предприятий по обработке и утилизации отходов общей мощностью свыше 200 тысяч тонн в год. Они позволят добиться 100% сортировки отходов в пределах Центральной экологической зоны Байкала, а также снизить объем захоронения в два раза. Объем финансирования проектов составит около 4,3 млрд рублей за счет механизмов зеленых облигаций ППК РЭО и концессионных соглашений», — сообщила Виктория Абрамченко.

Было принято решение о запуске проекта по строительству объектов сортировки, утилизации ТКО за пределами особой зоны, а также строительству пунктов перегрузки отходов внутри экологической зоны. Это позволит существенно снизить экологическую нагрузку на природные комплексы вблизи Байкала, а также существенно сократить транспортные и логистические затраты и ликвидировать риски повышения тарифов для населения.

По поручению Абрамченко ППК «Российский экологический оператор» провела оценку отходообразования на территории центральной экологической зоны Байкала. Согласно данным ППК РЭО, ежегодно на этой территории образуется 67,7 тысячи тонн ТКО. Таким образом, проект по комплексной системе обращения с отходами в ЦЭЗ позволит также обслуживать и приграничные населенные пункты.

Кроме того, как сообщила Виктория Абрамченко, необходимо решить задачу по внедрению раздельного сбора отходов, а также ввести запрет на использование одноразового пластика в пределах ЦЭЗ, поэтому концептуально Правительство поддерживает инициативу депутатов Государственной Думы по запрету обращения одноразового пластика. Абрамченко поручила Минприроды совместно с ППК РЭО проработать предложения по дополнительному регулированию обращения одноразовых пластиковых товаров и неперерабатываемых материалов в пределах ЦЭЗ.

Кроме того, по мнению вице-премьера, с учетом высокого туристического потока, необходимо внедрить на территории раздельный сбор отходов и обеспечить проведение просветительской и стимулирующей экологической программы для туристов и проживающих на этой территории граждан. ППК РЭО совместно с Правительствами Иркутской области и Республики Бурятия предстоит проанализировать экономическую модель внедрения раздельного сбора отходов на территории ЦЭЗ и механизмы стимулирования.