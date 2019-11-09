Экологично и модно. Дизайнеры Солнечногорска предложили заменить пластиковые пакеты сумками из футболок

Пластиковые пакеты планируют запретить в России. Одноразовая упаковка долго разлагается и вредит окружающей среде. Законопроект уже подготовили в Роспотребнадзоре. Солнечногорские дизайнеры предложили свое решение проблемы. Они уверены, что пакеты можно заменить сумкой-шоппером, которую легко сделать из обычной футболки.

Источник фото: телеканал «360»

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Это огромные мусорные острова из пластика между Гавайями и Калифорнией — тихоокеанская свалка стала известна на весь мир. Крупнейшее из пяти мусорных пятен в мировом океане растянулось уже больше, чем на 1,5 миллиона квадратных метров. Пугает и другая цифра: пластик разлагается почти 500 лет! Фраза «планета задыхается» уже перестала быть фантастической.

Очевидно, что игнорировать проблему больше нельзя. Пластиковые пакеты должны уйти в прошлое. От полиэтилена отказались более 40 стран мира. Не хочет отставать и Россия. Такие упаковки планируют запретить и у нас. Инициативу выдвинул Роспотребнадзор, нововведение поддержало Минприроды.

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на то, что новый закон еще не приняли, уже есть магазины-первопроходцы, которые расстались с вредными пакетами. К примеру, пекарня в Солнечногорске. На прилавке — не привычный полиэтилен, а экологически чистые бумажные пакеты. Но это не маркетинговый ход, говорят продавцы, а забота об окружающей среде.

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«Вся Европа уже перешла на бумажные пакеты, мы тоже стараемся беречь природу, заботимся об экологии», — отметила Лидия Давыдова, продавец-кассир пекарни.

Возможно, выпускать пластиковые пакеты Россия перестанет в 2025 году. Тогда-то и настанет звездный час биопакетов. На подмогу придет и экологичная сумка-шоппер или, попросту, всем нам известная авоська. Дизайнеры уверяют: такое изделие можно легко сделать и самому, имея под рукой только футболку и ножницы.

Лайфхак от мастера: футболку складываем пополам, отрезаем горловину и рукава, после — выворачиваем и перевязываем низ отрезанной тканью. Спустя мгновение, вещь из гардероба становится тряпичным мешком.

Некоторые из жителей Солнечногорска готовы брать с собой в магазин экосумку. Но для большинства пластиковые пакеты — привычная вещь на кассах магазинов. Пока страна готовится сокращать отходы, россияне должны постепенно переходить на текстильные сумки и бумажные пакеты.