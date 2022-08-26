«Дискомфорт, а не опасность». Запах гари в Москве оказался безвредным для людей

Запах гари в столичном регионе не опасен для здоровья, приборы не зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Едкий запах гари от лесных пожаров в Рязанской области стал ощущаться в Москве 20 и 21 августа.

«Не нужно преувеличивать. Москвичи ощущают запах дыма — это дискомфорт, это не опасность. Есть пороговые значения: ПДК — предельно-допустимые концентрации. Ни разу не зафиксировано превышение допустимой концентрации ни по данным Росгидромета, ни по данным Мосэкомониторинга», — заявил Вильфанд.

Руководитель МЧС России Александр Куренков оценил обстановку с лесными пожарами в Рязанской области как тяжелую, но контролируемую. В регионе на данный момент действуют семь очагов пожаров, два из них локализовали.

Опасность верховых пожаров миновала. Лесной пожар из Рязанской области не дойдет до московского региона, потому что он не движется в эту сторону, а на его пути множество естественных преград.