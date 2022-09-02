Экология 02 сентября 2022, 11:42 Поделиться Telegram

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Viber Директор государственной инвесткомпании назвал поддержку волонтеров главной инвестицией в отрасль ТКО

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Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев назвал главной инвестицией поддержку молодежных форумов и волонтеров. В своем приветственном слове он обратился к участникам форума «Экосистема. Заповедный край», который проходит с 29 августа по 5 сентября в Камчатском крае.

«Я смотрю на фото и видео с шатра РЭО на форуме, где мы установили мини-станции переработки. И вижу живой интерес в глазах участников форума. Это бесценно. И я как руководитель компании, чья главная цель, повторюсь, инвестиции в отрасль, могу сказать, что поддержка подобных форумов и вообще молодежных проектов — самая наша важная инвестиция. Инвестиция в вас, в думающую, креативную молодежь. Ведь нам всегда есть чему у вас поучиться. Еще раз спасибо!» — сказал Денис Буцаев.

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Для участников форума подготовили тематические семинары и мастер-классы от ведущих специалистов в сфере экологии, а также выездные практикумы по уникальным природным достопримечательностям Камчатки. РЭО стал куратором одного из трех образовательных треков «Экономика замкнутого цикла и экология территорий».

«В шатре Российского экологического оператора действуют мастерские переработки, можно сделать различные предметы обихода из отходов. Например, выплавить значки на экструдере, стаканчики, подставки для телефона сделать на инжекторе или создать мини-панно из стекла и коробок из пластиковых пакетов. Кроме того, участники могут попробовать себя в кастомизации одежды с использованием термпопресса и наклеек, пошиве сумок из баннерной ткани на швейных машинках, пошиве шоппера из джинсовой ткани», — отметил глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

РЭО также организовал на форуме раздельный сбор отходов и дальнейшую утилизацию полезных фракций. Для учеников города Елизово 2 сентября подготовили экоуроки об отрасли обращения с ТКО, раздельном сборе. После уроков ребят ждет субботник, на котором они сразу смогут применить новые знания. РЭО также провел для участников экскурсию на полигон в поселке Вулканный Елизовского района Камчатского края.

Форум на Камчатке стал вторым этапом «Экосистемы», первый состоялся 24−28 мая в Череповце Вологодской области и назывался «Экосистема. Устойчивое развитие». РЭО провел кейс-чемпионат, который выявил множество идей по улучшению отрасли обращения с отходами. Авторов лучших кейсов наградили ценными призами и дали им возможность пройти стажировку в РЭО.

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