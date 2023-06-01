Экология 01 июня 2023, 14:39 Диких лосей заметили в подмосковной деревне Трех диких лосей заметили в деревне Быково

Читать 360tv в

Три диких лося спокойно прогуливаются в Московской области, в деревне Быково. Их заметили местные жители и сняли на видео.

На кадрах видно, что животные стоят на дороге около дачных участков. Также местные жители сняли момент, когда один из лосей пробегал около станции и чувствовал себя при этом крайне свободно.

Реклама

Очевидица рассказала, что парнокопытные уже несколько недель живут в районе станции Удельная. Она намерена обратиться в службу, которая занимается отловом диких животных и возвращением их в лес.

Ранее ветеринары Госветслужбы Подмосковья осмотрели четырех лосят, которые забрали из частного центра «Белый лось» в Шаховском городском округе. Местный житель незаконно выловил животных.

Состояние трех парнокопытных специалисты оценили как удовлетворительное, четвертый пока останется в ветеринарной станции. В отношении их бывшего хозяина открыли уголовное дело.