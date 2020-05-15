Улыбающийся тигр и танцующие медвежата. Дикие животные попали на видео в парке Приморья

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье два медвежонка станцевали на камеру. Сначала они смутились из-за возможных зрителей и даже попытались остановить съемку, но потом продолжили развлекаться.

В кадры фотоловушки попала семья бурых медведей. Короткий ролик и рассказ о диких животных опубликованы на сайте нацпарка.

На видео медвежата на задних лапах терлись о ствол дерева, пока их мать спокойно бродила рядом. Сотрудники «Земли леопарда» признали, что съемка оказалась бы рядовой, если бы детеныши не заметили камеру.

«Медвежата <…> приблизились к фотоловушке вплотную, попробовали ее на вкус и несколько раз ударили лапами, словно стремясь скрыть запись своих недавних действий», — рассказали в нацпарке.

Их «стеснительность» привела к неожиданным результатам — у фотоловушки сильно изменился ракурс съемки. В объектив попадали только «ушки пятнистых оленей и спины барсуков». Но потом на видео попали под нужным углом леопард и «улыбающийся» тигр.

В начале апреля пожар выжег 120 гектаров охраняемой территории нацпарка. Его причиной стал поджог.