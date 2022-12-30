Эксклюзив 30 декабря 2022, 10:28 «Дикие пляски погоды». Синоптик предрек резкие перепады температур в первую неделю 2023 года Синоптик Шувалов: жителей европейской части России ждут рождественские морозы Сайт мэра и правительства Москвы

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Первая неделя 2023 года удивит жителей центральной части России резкими сменами погодных условий. Такой прогноз в интервью «360» дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«С 30 декабря уже начнется потепление. А первого января дневная температура воздуха и вовсе прогреется до +5 градусов», — поделился он.

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По его словам, у таких перепадов погодных условий есть определенное метрологическое название.

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«Синоптики называют такие перемены за окном „дикими плясками погоды“. Ведь после теплого дня 1 января ко 2-му числу ожидается похолодание. В ночь со 2 на 3 января ночью столбики термометров опустятся до -5…-7», — рассказал Шувалов.

Собеседник «360» сказал, что после похолодания погодные условия будут определяться очередным фронтальным разделом. Из-за этого жителей центральной части России ждет налипание мокрого снега. После этого потепления вновь придет похолодание

«Уже 5-го числа дневные показатели температуры будут на уровне -10. Под Рождество ждем настоящие морозы до -20 градусов», — поделился Шувалов.

Кроме того, перепады температур будут сопровождаться скачками атмосферного давления, а временами и порывами ветра.