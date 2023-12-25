Экология 25 декабря 2023, 16:46 Ди Каприо поздравил Казахстан с увеличением популяции сайгаков Актер Ди Каприо поздравил власти Казахстана с увеличением популяции сайгаков Ddp/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Американский актер Леонардо Ди Каприо поздравил власти Казахстана с увеличением популяции сайгаков и указал на успехи правительства в этом направлении. Артист обнародовал свое обращение в соцсети Instagram*.

«Поздравления правительству Казахстана, которое вложило значительные средства в инициативы по борьбе с браконьерством, активное обеспечение правопорядка и создание новых охраняемых территорий», — написал актер.

Реклама

Ди Каприо назвал сотрудничество властей с природоохранными организациями, университетами и учеными ярким примером настоящего успеха в защите природы. В 2005 году в Казахстане насчитали всего 48 тысяч сайгаков, а сейчас их популяция составляет до 1,9 миллиона особей, напомнил актер.

В Приморском крае ранее сообщили об успешном росте популяции краснокнижных леопардов. Это происходит благодаря работе по сохранению редких животных, рассказали в дирекции национального парка «Земля леопарда».

* Instagram — соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.