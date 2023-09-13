Экология 13 сентября 2023, 09:49 Девять регоператоров по обращению с отходами сменились в регионах в 2023 году РЭО

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С начала 2023 года на территории Российской Федерации произошло 9 смен региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Замены регоператоров проходили в штатном режиме, указали в Российском экологическом операторе.

«Мониторинг деятельности региональных операторов является одним из направлений деятельности РЭО. Мы регулярно проводим совещания и ВКС с регионами, также получаем заявки от граждан через наш сервис „РЭО Радар“. По предварительным итогам, с начала этого года по причинам различного характера смена 9 регоператоров произошла в четырех федеральных округах. Это около 5% от всех действующих регоператоров в нашей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В Дальневосточном федеральном округе произошла смена двух региональных операторов. На территории Алтайского края в Алейской зоне приступила к деятельности компания «ЭкоТРАНС», в Республике Саха (Якутия) в Мирнинской зоне — ООО «Айхалцентьр».

В Приволжском федеральном округе в Республике Башкортостан по зоне № 2 приступил к деятельности региональный оператор ООО «Эко-Сити», в Нижегородской области в зоне деятельности № 9 — АО «Ситиматик — Нижний Новгород».

В Сибирском федеральном округе произошло четыре замены региональных операторов. На всей территории Новосибирской области приступил к деятельности МУП «Спецавтохозяйство г. Новосибирска», в Республике Алтай на территории зоны АПО-2 — ООО «Золотой ресурс», а на территории АПО-3 — ООО «Восток». В Томской области в зонах № 2 и № 4 заработал регоператор ООО «Партнер».

В Южном федеральном округе на всей территории Волгоградской области на смену старому пришел регоператор ООО «ЭкоЦентр».

«Причины, по которым происходят замены региональных операторов по обращению с ТКО, — отказ от деятельности, нарушения условий договора, истечение сроков действия соглашения. За время действия реформы на территории Российской Федерации уже накопился большой опыт в области обращения с ТКО, процедура смены региональных операторов проходят в штатном режиме», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

По результатам мониторинга на июль 2023 года в России осуществляют деятельность по обращению с ТКО 185 региональных операторов.