Эксклюзив 29 ноября 2023, 14:32 Дети дышат фекалиями. Незаконную свалку обнаружили возле жилых домов на севере Москвы Активисты обнаружили незаконную свалку возле детского сада на севере Москвы

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Житель Дмитровского района Москвы Дмитрий Зникин 20 ноября обнаружил место незаконного сброса отходов и закачки их под землю рядом с жилыми домами, датским садом и школой. Вечером того же дня мужчине начали поступать угрозы. Он полагает, что их начали отправлять для того, чтобы он не писал заявление об устранении свалки в надзорные органы. Активист поделился с «360» своей историей.

По словам Дмитрия, он и группа активистов вместе с сотрудниками местной управы организовали обход района после того, как участились жалобы жителей на запах канализации.

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«Это происходит больше года. Реакции властей не было. Я несколько раз задавал вопросы главе управы, он сказал: „Мы не можем все знать“», — рассказал активист.

На территории почти в 50 соток по адресу Ижорский проезд, 13, они обнаружили работающую технику и выкопанный грунт. По словам Дмитрия, специальная машина сливала отходы канализации под землю в непосредственной близости к жилым кварталам, детскому саду и школе, из-за чего в зданиях появился характерный запах фекалий.

Дмитрий предположил, что на территорию свозит отходы арендатор участка.

«Этот человек сообщил, что является арендатором участка на 49 лет. Но когда я спросил, кто свез туда мусора на полгектара и прикрыл землей, он сообщил, что это сделал какой-то армянин, а он поздно это заметил и сам писал жалобы. Но скорее всего, это он и возил», — поделился Дмитрий.

Он рассказал, что участок был постоянным местом для сброса большого количества отходов.

«Сейчас там оборудованы два места, куда сливали ассенизаторные машины. Вероятнее всего, на территории Москвы или области они откачивали это из туалетов и по ночам сливали на этой территории. У нас есть фотографии», — пояснил активист.

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После визита активистов и представителей местной власти деятельность незаконной свалки несколько поутихла.

«Сейчас они затаились. Местные жители рассказали, что эти машины первые несколько дней приезжали, не знали, что им делать, открывали люк на дороге и туда сливали все, в ливневку», — сообщил Дмитрий.

Мужчина добавил, что местные жители — в основном пожилые люди, которые боялись обращаться в полицию. И видимо, не зря, потому что после посещения свалки Дмитрий стал получать угрозы. Неизвестные начали писать ему в мессенджеры, советуя не обращаться в полицию по поводу нелегальной свалки. В ответ он написал заявление об угрозах.

Местные активисты отправили десяток обращений в различные инстанции — МВД, Роспотребнадзор, Росприроднадзор.

Редакция «360» направила запрос в префектуру Северного административного округа Москвы с вопросом о сбросе отходов в Ижорском проезде. В пресс-службе пообещали разобраться в произошедшем.