Детей староверов эвакуировали в Красноярском крае из-за паводка. Видео

Поселок Александровский шлюз в Красноярском крае, где живут староверы, затопило. Вода в реке Кас начала подниматься три дня назад. В населенном пункте объявили режим ЧС, людей начали эвакуировать.

Как рассказали в администрации Енисейского района, 11 мая вода в реке поднялась уже до 799 сантиметров при критическом уровне 750.

«На территории Луговатского сельсовета, куда входит Александровский Шлюз, введен режим функционирования „чрезвычайная ситуация“. 12 мая уровень воды на 07:00 составил уже 826 сантиметров», — сообщили в администрации.

К четвергу, 13 мая, подтопленными оказались три дома и семь приусадебных участков.

В населенный пункт отправили палатку на 20 мест и передвижную электростанцию на 3,2 киловатта. Спасатели развернули в поселке пункт помощи и временного пребывания. На вертолетах МИ-8 «Аэрогео» армейскую палатку на 20 мест, топливо и передвижную электростанцию на 3,2 киловатта. тем же бортом в соседний поселок Безымянка эвакуировали 14 детей, около 10 жителей остались Александровском шлюзе у родственников. Взрослое местное население от помощи в эвакуации отказываются, сообщили в МЧС.