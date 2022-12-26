Экология 26 декабря 2022, 16:20 Детдому в Луганске подарили мебель на деньги с акции по сбору макулатуры

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Всего волонтеры собрали полмиллиона килограммов макулатуры, еще 73 тысячи килограммов добавили представители бизнеса.

Волонтеры поздравили с Новым годом воспитанников детского дома в Луганской народной республике в рамках благотворительной акции при поддержке Российского экологического оператора. Средства, вырученные в рамках акции «Миллион — Родине!», направили на покупку мебели для крупнейшего детского дома Луганска. Ее доставили представители РЭО, а волонтеры-экологи также провели для воспитанников детского дома познавательную программу.

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«Волонтерство в сфере экологии — это не только про защиту окружающей среды, но и помощь нуждающимся. Наши волонтеры собрали такое количество макулатуры, что его хватило на покупку новой мебели и техники для детского дома в Луганске. В рамках акции „Миллион — Родине!“ было собрано 73 500 тонн вторсырья, которое отправили на 64 завода по заготовке и переработке макулатуры. Всего в акции приняли участие 83 тысячи человека. Вместе мы сделали нашу страну чище. Использованная картонная упаковка, старые газеты и журналы обретут вторую жизнь на 72 заводах партнера нашей акции — Лиги переработчиков макулатуры. Получатся новые тетрадки, подложки из пульпекартона и другие товары, которые вновь займут полки магазинов. Так работает экономика замкнутого цикла, которая помогает заботиться о чистоте нашей планеты, превращая отходы в ценное сырье для новых продуктов», — отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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ГОУ ЛНР «Луганский детский дом» является крупнейшим из трех официальных детдомов Луганска. На средства вырученные в рамках акции были куплены бытовая техника для пищевого блока (холодильные и духовые шкафы, газовые печи), мебель для обновления детских комнат (двухъярусные и односпальные кровати) и оснащение для игровой уличной площадки, а также новогодние подарки для воспитанников детского дома. Большая часть средств была потрачена на закупку техники, мебели, спортивного и игрового инвентаря для Луганского детского дома, оставшаяся часть — на поддержку приюта для животных «Дай лапу».

«Мы приехали в Луганск 23 декабря, и поздравили ребят с наступающим Новым годом. Также волонтеры-экологи провели для воспитанников учреждения интересную программу. Собранная макулатура позволила собрать деньги на благотворительность. Ребята из детского дома в Луганске получили все то, в чем они так долго нуждались — мебель для спальных комнат, бытовую технику и игрушки. Благодаря участникам акции „Миллион — Родине!“ они смогут играть, развиваться и заниматься спортом», — сказал директор PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

Акция проходила по инициативе Российского экологического оператора и Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!». Партнерами проекта выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Ассоциация волонтерских центров, президентская платформа «Россия — страна возможностей», «Лига переработчиков макулатуры» и сервис Ubirator, а также акция по сбору макулатуры «БумБатл».