Экология 02 декабря 2022, 17:05 Десятки торнадо на юге США унесли жизни двоих человек

Читать 360tv в

На юге Соединенных Штатов произошло порядка 30 торнадо. В результате таких природных явлений погибли два человека, которые проживали в центре Алабамы. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на издание ABC News.

Реклама

Скорость ветра достигала отметки в 115 миль в час. Природное явление бушевало на территории Миссисипи, Луизианы и Алабамы. Кроме того, на Техас и Кентукки обрушился град. По данным синоптиков, погода может ухудшиться в Джорджии и Флориде.