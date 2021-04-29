Десятки мертвых оленей заметили на Камчатке. Зоолог предположил отравление

В соцсетях распространили видео, на котором запечатлели погибших оленей на Камчатке. Животные могли умереть из-за болезни или отравления. Такое мнение в разговоре с «360» высказал зоолог и оленевод Андрей Подлужнов.

«Что видно на видео? Животные лежат вповалку, друг на друге. Следов насильственной смерти нет. На видео порядка 10-20 голов. Животные на видео не особо истощены. Перед одним оленем видна раскопанная ямка, где виднеется ягель. Животные до последнего копали корм. Соответственно, аппетит не был потерян», — прокомментировал кадры Подлужнов.

Он отметил, что видел за всю жизнь много мертвых оленей, но никогда они не лежали вповалку.

«Поза у них не совсем типична для мертвого оленя. Олень чаще всего вытягивает шею. На видео этого нет», — добавил эксперт.

По его словам, причиной внезапной смерти могли быть внутренние заболевания — паразитарные, инфекционные. Также животные могли погибнуть из-за отравления.

«Не секрет, что тундра сейчас достаточно активно у нас используется. Очень много боровых вышек, установок. Отходы нефтеперерабатывающей промышленности. Не исключено, что где-то был выброс и животные наелись этого ягеля», — предположил зоолог.

Он объяснил, что растение сильно впитывает тяжелые металлы из окружающей среды.

В правительстве края заявили, что никакой массовой гибели оленей в районе Усть-Хайрюзова на севере Камчатки не было. Как рассказали власти «КамИНФОРМ», в тундре действительно погибли олени. Однако эти случаи были зафиксированы в разных местах.

«Туши собрали в одной точке, чтобы не привлекать волков и для того, чтобы централизованно отправить на утилизацию», — добавили представители края.

По их словам, животные погибли по естественным причинам. Никто их не убивал и не травил.