Экология 15 ноября 2022, 11:04 Десантники ВС России рассказали о судьбе «украденного» енота из Херсона Вывезенный из Херсона енот попал под опеку российских десантников Unsplash

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Украинские пропагандистские СМИ и соцсети распространили информацию о том, что российская армия якобы украла и увезла из Херсона енота. Однако российские десантники рассказали, что животное никто не крал — оно находится под защитой военнослужащих и хорошо питается.

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«Этот малыш живет с нами, с десантниками, в окопе, мы его охраняем. Каждый день кормим свежей рыбой, орехами, сладостями, виноградом», — сообщил один из военнослужащих на видео в недавно появившемся Telegram-канале «Енот из Херсона».

В предыдущих постах енот также «докладывал», что находится в надежных руках российского десанта и готов поддерживать обратную связь с подписчиками «в перерывах между выполнением боевых задач и поеданием вкусняшек». В планах енота — «двигаться с разведчиками».

Одна из подписчиц поделилась радостью по поводу того, что маленький енот из Херсона стал «еще одним символом» спецоперации, и призналась, что теперь каждый день получает «дополнительную дозу умиления и гордости».