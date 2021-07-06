Дерево повредило газопровод в Туапсе

Во время разгула стихии в Туапсе упали 13 деревьев. Одно из них повредило газопровод между домами. Аварийные бригады сейчас восстанавливают подачу газа. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«В результате непогоды в городе упало 13 деревьев, они были оперативно распилены и убраны. Одно из упавших деревьев повредило газопровод между домами № 62 и № 64 на улице Судоремонтников. Подача газа прекращена. Обслуживающая организация приступает к восстановлению», — рассказали в мэрии.

В администрации отметили, что утром 6 июля проливной дождь в Туапсе прекратился. Коммунальщики откачивают грунтовые воды из помещения насосной станции Туапсинского НПЗ. В ближайшее время подадут воду в микрорайон Грознефть. Специалисты следят за состоянием горных улиц на предмет возможных оползней.

Ливни начались на Черноморском побережье Краснодарского края в ночь на 4 июля. Сначала вода затопила Сочи. Потом циклон ушел в сторону Туапсинского района. В нескольких муниципалитетах ввели режим ЧС. Спасатели начали эвакуацию жителей Горячего Ключа из-подтопленных домов.