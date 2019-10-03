Деревья в Истре высаживали профессионалы. Округ принял участие во всероссийской экологической акции

Истра присоединилась к общероссийской акции «Живи, лес». В городской округ приехали представители лесной отрасли со всей страны. Это участники профессионального форума в Москве, который пройдет 4 октября. Перед мероприятием специалисты поработали руками.

Источник фото: телеканал «360»

Для посадки деревьев использовали два разных инструмента. Один из них — «меч Колесова». Он наиболее распространен в России. Им сажают деревья с открытой корневой системой.

Второй инструмент — финская труба, она нужна для сеянцев с закрытой корневой системой. Их выращивают в специальных горшочках. Такие саженцы более жизнестойкие. Ну, а принцип работы самого устройства очень прост.

«Производим раскрытие, осуществляем загрузку, и наша задача приподнять, и вот наше дерево посажено. Не забыть, конечно же, притрамбовать», — рассказал участник акции.

Всероссийская акция по восстановлению лесов стартовала в середине сентября. За это время волонтеры посадили уже 10 миллионов деревьев. А в конце октября их будет в три раза больше. Организаторы планируют, что приживется почти 100 процентов саженцев.