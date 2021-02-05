Деревьев в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде не станет меньше при благоустройстве

Масштабное благоустройство проходит в природном парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Завершить работы планируется в этом году, когда город отметит свое 800-летие. Местные жители опасаются, что в ходе работ компания-подрядчик может повредить деревья, растущие в парке. Чтобы следить за ходом работ и гарантировать высадку новых деревьев в Нижний Новгород приехал и. о. председателя «Всероссийского общества охраны природы» Элмурод Расулмухамедов.

Он встретился с главой города Юрием Шалабаевым и вручил городскому комитету по экологии «зеленую гарантию» о безопасности деревьев в парке «Швейцария».

Этот документ дает гарантию, что если в ходе благоустройства часть деревьев придется спилить, то «Всероссийское общество охраны природы» посадит на его месте новое.

«Мы понимаем, что люди волнуются, что будет происходить с деревьями. Есть много спекуляций по этому поводу. Но мы даем гарантию на деревья, которые могут повредить в ходе земляных работ», — заявил Элмурод Расулмухамедов.

Он отметил, что на такой шаг «Всероссийское общество охраны природы» идет впервые. Это вклад общественной организации в празднование 800-летия города.

Расулмухамедов рассказал, что после завершения программы благоустройства парка «Швейцария», «Всероссийское общество охраны природы» проведет акцию по высадке фамильных деревьев, чтобы каждый житель Нижнего Новгорода смог посадить свое дерево. После этого члены организации будут следить за тем, как они приживаются

«Это позволит не только вернуть количество деревьев, в ходе ошибок подрядчика, но и увеличить общее количество зеленых насаждений», — пояснил он.

Директор комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода Алексей Глазов отметил, что после благоустройства парка «Швейцария» там появится еще одно место для комфортного отдыха жителей и гостей города. Он пообещал, что приложит усилия, чтобы сохранить зеленые насаждения парка.

«Мы внимательно следим за тем, как соблюдаются природоохранные требования, проводятся мероприятия для защиты деревьев, кустарников и газонов, — заявил он.

Алексей Глазов напомнил, что по контракту подрядчик должен кроме работ по благоустройству посадить в парке более 1,5 тысяч деревьев и 30 тысяч кустарников.

В ходе благоустройства парка «Швейцария» там сократят количество торговых точек. Их заменят легкие павильоны. Там появятся специальные прогулочные дорожки, спортивные и игровые площадки. Кроме того, ограду парка отреставрируют.