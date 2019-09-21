«Деревьев не бывает много». Более 3 тысяч саженцев высадили в Электростали в рамках акции «Наш лес»

В Электростали в рамках экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» горожане высадили около трех тысяч саженцев на 15 специально подготовленных площадках. Центральным местом проведения акции стало Ногинское шоссе.

Семья Ведановых уже не в первый раз участвует в акции по посадке деревьев. Ведь присоединиться просто: надо только прийти в хорошем настроении.

«Деревьев не бывает много. Мы живем буквально по соседству, в соседнем дворе — это абсолютно приятно», — сказал участник акции Денис Веданов.

Источник фото: телеканал «360»

Деревья и кустарники в Электростали сажали все — коммунальщики, общественники, чиновники. Были школьники и просто семьи с детьми.

Деревья, посаженные по всем правилам, не испугаются ни морозов, ни жары. Они обязательно приживутся, считают специалисты, проводившие мастер-классы.

Участники старались и следовали всем правилам: как посадить дерево, как прикопать, как полить и как укрепить, чтобы при первом ветре саженцы не упали.

Источник фото: телеканал «360»

«Надо душу в него вложить при посадке. Надо с хорошим настроением сажать дерево. Ну и придерживаться правил», — отметил начальник отдела озеленения в городском округе Электросталь Евгений Корябкин.

Инструкторы выдали участникам акции лопаты, ведра, перчатки и разнообразие саженцев — барбарис, ива, сирень, клен, рябина и другие.

«Деревьев значительно больше, чем желающих их посадить, принять участие в таком знаковом для города мероприятии», — подчеркнул первый заместитель главы администрации городского округа Электросталь Александр Федоров.

Источник фото: телеканал «360»

Акция прошла по всему округу, во дворах и скверах Электростали сегодня высадили порядка трех тысяч деревьев.