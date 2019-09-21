  • «Деревьев не бывает много». Более 3 тысяч саженцев высадили в Электростали в рамках акции «Наш лес»

    21 сентября 2019, 15:36

    Алена Сырбу

    В Электростали в рамках экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» горожане высадили около трех тысяч саженцев на 15 специально подготовленных площадках. Центральным местом проведения акции стало Ногинское шоссе.
    «Деревьев не бывает много». Более 3 тысяч саженцев высадили в Электростали в рамках акции «Наш лес»

    Семья Ведановых уже не в первый раз участвует в акции по посадке деревьев. Ведь присоединиться просто: надо только прийти в хорошем настроении.

    «Деревьев не бывает много. Мы живем буквально по соседству, в соседнем дворе — это абсолютно приятно», — сказал участник акции Денис Веданов.

    «Деревьев не бывает много». Более 3 тысяч саженцев высадили в Электростали в рамках акции «Наш лес» | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Деревья и кустарники в Электростали сажали все — коммунальщики, общественники, чиновники. Были школьники и просто семьи с детьми.

    Деревья, посаженные по всем правилам, не испугаются ни морозов, ни жары. Они обязательно приживутся, считают специалисты, проводившие мастер-классы.

    Участники старались и следовали всем правилам: как посадить дерево, как прикопать, как полить и как укрепить, чтобы при первом ветре саженцы не упали.

    «Деревьев не бывает много». Более 3 тысяч саженцев высадили в Электростали в рамках акции «Наш лес» | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Надо душу в него вложить при посадке. Надо с хорошим настроением сажать дерево. Ну и придерживаться правил», — отметил начальник отдела озеленения в городском округе Электросталь Евгений Корябкин.

    Инструкторы выдали участникам акции лопаты, ведра, перчатки и разнообразие саженцев — барбарис, ива, сирень, клен, рябина и другие.

    «Деревьев значительно больше, чем желающих их посадить, принять участие в таком знаковом для города мероприятии», — подчеркнул первый заместитель главы администрации городского округа Электросталь Александр Федоров.

    «Деревьев не бывает много». Более 3 тысяч саженцев высадили в Электростали в рамках акции «Наш лес» | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Акция прошла по всему округу, во дворах и скверах Электростали сегодня высадили порядка трех тысяч деревьев.