«Деревьев не бывает много». Более 3 тысяч саженцев высадили в Электростали в рамках акции «Наш лес»
Семья Ведановых уже не в первый раз участвует в акции по посадке деревьев. Ведь присоединиться просто: надо только прийти в хорошем настроении.
«Деревьев не бывает много. Мы живем буквально по соседству, в соседнем дворе — это абсолютно приятно», — сказал участник акции Денис Веданов.
Деревья и кустарники в Электростали сажали все — коммунальщики, общественники, чиновники. Были школьники и просто семьи с детьми.
Деревья, посаженные по всем правилам, не испугаются ни морозов, ни жары. Они обязательно приживутся, считают специалисты, проводившие мастер-классы.
Участники старались и следовали всем правилам: как посадить дерево, как прикопать, как полить и как укрепить, чтобы при первом ветре саженцы не упали.
«Надо душу в него вложить при посадке. Надо с хорошим настроением сажать дерево. Ну и придерживаться правил», — отметил начальник отдела озеленения в городском округе Электросталь Евгений Корябкин.
Инструкторы выдали участникам акции лопаты, ведра, перчатки и разнообразие саженцев — барбарис, ива, сирень, клен, рябина и другие.
«Деревьев значительно больше, чем желающих их посадить, принять участие в таком знаковом для города мероприятии», — подчеркнул первый заместитель главы администрации городского округа Электросталь Александр Федоров.
Акция прошла по всему округу, во дворах и скверах Электростали сегодня высадили порядка трех тысяч деревьев.