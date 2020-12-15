Депутаты решили не менять границы нацпарков

Общественный резонанс заставил депутатов Госдумы отказаться от поправок, разрешающих менять границы национальных парков России. Против появления механизма исключения заповедных участков из природоохранных территорий высказались почти 114 тысяч человек.

Как сообщила газета «Коммерсантъ», поправки были внесены группой сенаторов и депутатов, которые хотели дать правительству право изменять границы нацпарков. Отсутствие подобного закона помешало, например, реализации проекта по расширению горнолыжных курортов в Сочинском нацпарке, прокладки дублера Щелковского шоссе через территорию нацпарка «Лосиный Остров» (Москва и Подмосковье), или изъятию месторождения золота из «Югыд ва».

Принятию законопроекта воспротивились экологи. Около 114 тысяч россиян воспользовались формой отправки писем, предложенной «Гринписом». Против принятия нормы выступили члены президентского Совета по правам человека. В Минприроды считают, что новый закон «приведет к неконтролируемому и варварскому изыманию земель из ООПТ с целью добычи полезных ископаемых и строительства инфраструктурных объектов».

В октябре первый замруководителя администрации Кирилловского муниципального района Александр Юлин рассказал о приватизации земель на территории нацпарка «Русский север» в Вологодской области.