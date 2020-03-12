    12 марта 2020, 12:31

    Депутаты предложили ввести норматив на неприятные запахи

    Ольга Ситникова

    Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили оценивать качество воздуха не только по химическим показателям, но и по «уровню запаха». Об этом сообщила «Парламентская газета».
    Депутаты предложили ввести норматив на неприятные запахи

    Соответствующие поправки планируют ввести в Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха». Городской парламент рассмотрит постановление 12 марта.

    «Сейчас мониторинг качества воздуха проводится, но проверяется только вредность. А часто бывает так, что предельно допустимые концентрации по вредным веществам не превышены, но запах такой, что форточку не открыть», — уточнила соавтор поправок Надежда Тихонова.

    По ее словам, горожане нередко обращают внимание на неприятный запах с предприятий. Тем не менее, химические пробы не выявляют нарушений.

    Заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков убежден, что запахи нужно контролировать.

    «Вонь — первый признак, что что-то не так. Где-то утечка газа, выбросы с предприятия, нарушение технологии. Тут же должна проводиться проверка, экспертиза причин запаха», — пояснил он.

    Однако, по мнению депутата, на данный момент не существует объективных методов определения запаха. Он отметил, что на основе предлагаемой поправки могут появиться фальсификации и провокации.

    «Года три-четыре назад подобный законопроект уже был. И его не пропустили именно по этим соображениям», — добавил Грешневиков.

    Тихонова подчеркнула, что разработаны новые методики, которые помогают определить уровень запаха. Его измеряют специальными приборами — ольфактометрами. Специалисты уже проверяют уровень ароматов, но никак не влияют на их изменение, потому что нормативы еще не установили.