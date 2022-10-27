Депутаты предложили бороться с засухой с помощью кустов | 360°

Экология 27 октября 2022, 05:51 Депутаты предложили бороться с засухой с помощью кустов

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В России все больше земель начинают превращаться в пустыни. Связано такое явление с участившимися засухами и обилием скота, который уничтожает растения. В Дагестане предложили высаживать кусты для того, чтобы справиться с подобной проблемой. Об этом сообщила «Парламентская газета».

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По словам депутатов, необходимо добиться финансирования фитомелиорации — высаживания деревьев и кустов. Неудивительно, что подобный вопрос стал актуален в последнее время. Ведь за последние два года в регионе примерно 200-300 тысяч гектаров земель превратились в пустыни. Коснулось это и других южных регионов.