Депутаты предложили бороться с засухой с помощью кустов | 360°

27 октября 2022, 05:51
Депутаты предложили бороться с засухой с помощью кустов
В России все больше земель начинают превращаться в пустыни. Связано такое явление с участившимися засухами и обилием скота, который уничтожает растения. В Дагестане предложили высаживать кусты для того, чтобы справиться с подобной проблемой. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Реклама
По словам депутатов, необходимо добиться финансирования фитомелиорации — высаживания деревьев и кустов. Неудивительно, что подобный вопрос стал актуален в последнее время. Ведь за последние два года в регионе примерно 200-300 тысяч гектаров земель превратились в пустыни. Коснулось это и других южных регионов.«Это выглядит фантастично: заканчиваются деревья — и до горизонта песок и больше ничего», — рассказал зампред Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев.
Реклама
Реклама