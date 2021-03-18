Депутат Вострецов призвал отказаться от полиэтилена

Идея отказаться от производства неперерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды, своевременная и правильная. Так считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, сообщило РИА ФАН.

«Пластиковая посуда — это вредительство. Раньше всегда ездили на пикники с многоразовой посудой. Отдохнули, посуду помыли, все за собой убрали. Была культура — за собой прибираться. А сейчас — бутылки пластиковые, посуда одноразовая, никто за собой не убирает и все это валяется по всем паркам после выходных, на всех речках, на всех водоемах», — заметил депутат.

Он не понимает, почему люди не считают нужным убирать за собой. Политик обратил внимание на происходящее повсюду: отдыхающие поели и бросили, то есть культуры пока нет. Однако этот пластик будет гнить больше ста лет.

Вострецов не сомневается, что не только пластиковая посуда, но и полиэтиленовые пакеты должны остаться в прошлом. Эти мешки он предлагает заменить на бумажные пакеты. Депутат посоветовал людям вспомнить прошлое: носить с собой сетки или авоськи.

«Ничего страшного в этом нет: бросил такую сетку в карман и пошел. Если мы не будем прививать культуру людям, ничего не изменится», — добавил Вострецов.

По его словам, просто так не дождаться сознательности от людей. Поэтому он призвал набраться мужества и закрыть этот вопрос раз и навсегда.

Такк Вострецов поддержал позицию спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.