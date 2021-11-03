Депутат прокомментировал высказывание Байдена об игнорировании Россией глобальных проблем

Депутат Госдумы, зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы игнорирует проблему изменения климата. Депутат оспорил это высказывание в интервью Pravda.Ru.

Коган напомнил, что в ходе послания Федеральному собранию весной 2021 года президент Владимир Путин обозначил важность борьбы с изменениями климата. В России планируют снижать объемы углеродных выбросов и выбросов парниковых газов до 2050 года.

«Этим летом принят закон „Об ограничении выбросов парниковых газов“. Большинство российских компаний уже осознали, что вопросы экологии и климата стали глобальным трендом. Если всерьез ими не заниматься, то ни о какой конкурентоспособности речи быть не может», — сказал депутат.