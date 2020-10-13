Депутат предложил отменить штрафы за навоз для фермеров

Согласно закону о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами, навоз и помет отнесены к веществам четвертого класса опасности. Для их утилизации и обработки требуется лицензия. Если человек нарушает правила утилизации и хранения, то ему грозят большие штрафы.

По мнению депутата, когда речь идет об агрохолдинге с поголовьем в десятки тысяч, то ущерб для экологии имеет ощутимые масштабы. Однако с фермерским хозяйством обстоит иначе. В таком случае как правило навоз используется для удобрения на своем приусадебном участке.

«Сегодня ситуация, когда на фермера налагают штраф двести тысяч рублей за то, что он складировал навоз на заднем дворе, и требуют с него лицензию на работу с особо опасными отходами, как с химического предприятия, — за гранью разумного», — подчеркнул Шишкоедов.

Он заключил, что эта проблема требует решения путем внесения изменений в экологическое законодательство.