Депутат Милонов высказался об использовании реагентов на дорогах

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился своим мнением об использовании реагентов на дорогах. В утреннем стриме RT «Летучка» на YouTube политик сказал, что использовать химические вещества для борьбы со льдом довольно опасно.

По его словам, сейчас люди начали в разы больше следить за экологией. Депутат отметил, что реагенты способны плавить лед и снег даже при температуре в -20 градусов. Милонов заявил, что это вызывает сомнения в их безопасности.

«Сейчас мир превращается в более зеленую историю, использовать те вещи, которые почему-то в -20 плавят с дымком любой снег, — это, конечно, удобно, но насколько безопасно… Ученые говорят, совсем не безопасно», — заявил политик.