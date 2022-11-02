Депутат Коган раскритиковал идею об упрощении правил сбора грибов и ягод | 360°

Экология 02 ноября 2022, 18:33 Депутат Коган раскритиковал идею об упрощении правил сбора грибов и ягод

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Упрощение правил сбора грибов и ягод может крайне негативно сказаться на состоянии леса. Таким мнением поделился зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган. Об этом сообщило ИА НСН.

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Члены ассоциаций «Русский лес» и «Дикоросы» предложили разрешить предпринимателям сбор грибов и ягод в лесу без обязательной аренды конкретного участка леса. Однако Коган раскритиковал данную инициативу. По его словам, подобный подход может привести к обеднению природных ресурсов, так как сбор будет проходить в коммерческих объемах.