Депутат Госдумы предложил реализовать принцип «загрязнитель платит»

Фокин предлагает несколько принципов, один из них — осознанное потребление. Это экологическая концепция 3R- Reduce, Reuse, Recycle («Сокращай потребление, используй повторно, перерабатывай»). Она поможет развить экономику замкнутого цикла. То есть возвращать как можно большего количества вторичных ресурсов в хозяйственный оборот.

По словам депутата, сейчас в России ответственность за упаковку лежит на производителях товара. Хотя она является таким же товаром.

«Гарантированно в течение года эта упаковка превратится в отходы, следовательно, ее производитель должен позаботиться о том, как ее утилизировать», — заявил Фокин.

Он предлагает возложить ответственность за переработку упаковку на тех, кто ее производит, а не упаковывать в нее товары. Это же относится и к индивидуальным предпринимателям.

Фокин отметил, что на данный момент в РФ существует около пяти тысяч предприятий, выпускающих упаковочную продукцию. Они продают свой продукт четырем миллионам юрлиц. Если по системе РОП перенести ответственность на производителей упаковочных материалов, то государству необходимо будет проверить пять тысяч отчетов, а не четыре миллиона. А результат не будет ничем отличаться.

Помимо этого в предлагаемом законопроекте сказано о необходимости обязать производителей упаковки нести ответственность за 100% запускаемой в оборот упаковки.