Депутат Госдумы пояснил действие принципа «загрязнитель платит»

Фокин опроверг распространенный слух о том, что законопроект появился неожиданно. Он напомнил, что Концепцию обсуждают с сентября прошлого года. По словам депутата, еще тогда запланировали перенести ответственность на производителя упаковок. Законопроект от декабря 2019 года сохраняет первоначальные положения.

«Концепция должна была быть принята до конца прошлого года, но согласование затянулось, как выяснилось, из-за Консультативного совета по иностранным инвестициям. Теперь же появились поручения главы государства об утверждении Концепции и внесении соответствующих изменений, направленных на ее реализацию. О каких неожиданностях речь? Система РОП в текущем ее виде за 5 лет не показала какого-либо значимого результата. Кто-то хотел или даже надеялся, чтобы так было и дальше?», — поинтересовался Фокин.

Член Комитета также уточнил, что многокомпонентные упаковки учитывают как один товар, поэтому двойного налогообложения опасаться не стоит. Перечень предметов для обязательной утилизации устанавливает Правительство РФ. Его решение зависит от «возможных социально-экономических последствий» и «от уровня и объема негативного воздействия данного отхода на окружающую среду».

Фокин пояснил, что инициатива распространит «экологический сбор не „также на производителей упаковки“, а „только на производителей упаковки“».

«Если товар, помещенный в упаковку, сам по себе не подпадает под РОП — значит, и его производитель свободен от этих обязательств», — подчеркнул он.

Депутат пояснил, что факт купли-продажи товара не дает определить факт использования и объем потребления упаковки. По его мнению, они часто не связаны с производством товара. Например, в розничной торговле, общественном питании, службах доставки и электронной коммерции.

«В более выгодном положении оказываются поставщики упаковки, использующие более дешевое по сравнению с первичными материалами вторичное сырье и, соответственно, способные предложить заказчикам упаковки более низкие цены», — добавил Фокин.

Он согласился, что РОП не заставляет выбрать экологическую упаковку, однако плата за материалы мотивирует производителя сделать это.

«За экологичную упаковку платеж должен быть меньше, значит, и сама такая упаковка будет стоить дешевле. А за неэкологичную упаковку придется платить больше. Это справедливо. Но как раз в действующий редакции РОП из-за разности нормативов утилизации, использующихся при расчете размера экологического сбора, платеж за тонну экологичной упаковки из гофрированного картона оказывается выше, чем платеж за тонну за упаковки из пластика, вред которой для окружающей среды общепризнан», — отметил Фокин.

Ранее Александр Фокин внес поправки к Федеральному закону «Об отходах производства и потребления».