Депутат Госдумы допустил, что США спровоцировали теплую зиму в России климатическим оружием

Депутат отметил, что применение климатического оружия может повлечь уничтожение на земле жизни и потерю озонового слоя.

«Сегодня Америка, которая в передовых технологиях использует все, что только можно, может и такое быть. Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего», — объяснил Журавлев.

Он выразил уверенность, что вопреки международным запретам США ведет испытания климатического оружия.

«Причем они это делают „типа мы исследования проводим“, то есть не как оружие, а как исследование. Исследования — можно, а оружие — нельзя. Они делают специально эти исследования, но применяют в качестве оружия. Если она [вечная мерзлота] сейчас поплывет, это будет катастрофа, это большая проблема. Это знают американцы, и они испытывают это оружие», — заявил депутат.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что нынешняя зима стала самой теплой за все время метеонаблюдений. Температура воздуха в январе останется на 4-6 градусов выше нормы. В феврале она будет превышать нормальное значение на 3-4 градуса.