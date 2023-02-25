25 февраля 2023, 14:03
Чиновников заподозрили в убийстве 27 редких оленей на Сахалине
Депутат Бурматов: для охоты на редких оленей на Сахалине могли использовать властные связи
Охоту на Сахалине, в результате которой убитыми оказались 27 краснокнижных оленей, могли организовать при помощи превышения должностных полномочий. Такое предположение сделал первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он поделился мнением о ситуации в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Также депутат подчеркнул, что животные погибли несколько дней назад, однако делопроизводство по факту их смерти до сих пор не сдвинулось с места. Он напомнил, что убийство такого количества краснокнижных животных расценивается как тяжелое уголовное преступление.
Реклама
«Скорее, это пример беспардонного поведения людей, у которых есть возможность организовать такую охоту», — предположил Бурматов.
Реклама
Он засомневался, что к убийству оленей причастны браконьеры.
Бурматов предположил, что сотрудники местных правоохранительных органов пока и не пытались найти причастных к смерти животных. По его мнению, это подтверждает факт причастности к ситуации высокопоставленных лиц.
Депутаты
Животные
Реклама
Реклама