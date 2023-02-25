Экология 25 февраля 2023, 14:03 Чиновников заподозрили в убийстве 27 редких оленей на Сахалине Депутат Бурматов: для охоты на редких оленей на Сахалине могли использовать властные связи Unsplash

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Охоту на Сахалине, в результате которой убитыми оказались 27 краснокнижных оленей, могли организовать при помощи превышения должностных полномочий. Такое предположение сделал первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он поделился мнением о ситуации в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также депутат подчеркнул, что животные погибли несколько дней назад, однако делопроизводство по факту их смерти до сих пор не сдвинулось с места. Он напомнил, что убийство такого количества краснокнижных животных расценивается как тяжелое уголовное преступление.

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«Скорее, это пример беспардонного поведения людей, у которых есть возможность организовать такую охоту», — предположил Бурматов.

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Он засомневался, что к убийству оленей причастны браконьеры.

Бурматов предположил, что сотрудники местных правоохранительных органов пока и не пытались найти причастных к смерти животных. По его мнению, это подтверждает факт причастности к ситуации высокопоставленных лиц.