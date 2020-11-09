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    09 ноября 2020, 16:27

    Депутат Бурматов рассказал об ожиданиях от нового главы Минприроды

    Полина Петрова

    Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал об ожиданиях от нового главы Минприроды Александра Козлова, сообщило радио «Говорит Москва».
    Депутат Бурматов рассказал об ожиданиях от нового главы Минприроды

    В понедельник, 9 ноября, президент России Владимир Путин отправил в отставку министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина. На эту должность премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить министра по Арктике Козлова. Кандидатуру предстоит утвердить Госдуме.

    Бурматов подчеркнул, что в числе задач, которые стоят перед министерством, находится реформа обращения с отходами, а также плата за вывоз мусора.

    «Еще один вопрос — качество воздуха. Потому что у нас есть города, которые буквально задыхаются от смога и где необходимо снижение вредных выбросов. У нас есть целый ряд вопросов, которые касаются экологической безопасности промышленных предприятий», —подчеркнул депутат.

    Козлова назначили министром по развитию Дальнего Востока и Арктики весной 2018 года. До этого он занимал должность губернатора Амурской области.