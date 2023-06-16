Экология 16 июня 2023, 19:09 Депутат Бурматов рассказал, как специалисты устанавливают причины природных пожаров

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Расследованием причин природных пожаров занимаются правоохранительные органы. Такой информацией поделился первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Об этом сообщило Ura.ru.

Специалист пояснил, что расследованиями занимаются Следственный комитет России и МВД. Они определяют классификацию пожара и возбуждают либо административные, либо уголовные дела, написал RT.