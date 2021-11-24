Депутат Бурматов предложил направлять штрафы за ущерб экологии в бюджеты пострадавших регионов

Депутат Владимир Бурматов предложил пересмотреть распределение штрафов за ущерб экологии. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По его мнению, средства надо направлять именно в те регионы, которые пострадали от деятельности предприятий. Ранее был предложен закон, по которому выплаченные штрафы можно тратить только на природоохранные мероприятия и ни на что больше.

«Пока понятно только, что платежи пойдут на природоохранные мероприятия. И это очень важно. Но надо учесть интересы регионов, где из-за нарушения погибла рыба, пострадала растительность, отравлена вода», — считает Бурматов.