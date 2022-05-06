Денис Буцаев: заводы в Крыму будут обрабатывать 860 тысяч тонн отходов в год и дадут 1000 рабочих мест

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев осмотрел в Республике Крым площадки, на которых планируется строительство трех мусороперерабатывающих заводов, и обсудил с Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым дальнейшие шаги по реализации проекта. Ранее о создании объектов обращения с ТКО на полуострове сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Обсудили на совещании с Сергеем Валерьевичем все вопросы, связанные с проектированием и созданием на территории Республики Крым комплексных объектов по обращению с ТКО. В рамках поручения вице-премьера Виктории Абрамченко продолжаем развивать инфраструктуру на полуострове. Я также осмотрел все площадки, на которых планируется создание объектов. По всем из них уже ведется проектирование, мы ожидаем получения государственных экспертиз и начала строительства уже в этом году. Совокупная мощность заводов составит 860 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций оценивается в 8,3 миллиарда рублей и будет уточнен после получения заключений государственной экспертизы. Объекты будут созданы за счет средств, предусмотренных на реализацию нацпроекта „Экология“. Построенные заводы позволят создать более 1000 рабочих мест. Использование оборудования российского производства ожидается на уровне до 80%», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Заводы планируется построить в Белогорском, Ленинском и Сакском районах Республики Крым до конца 2024 года. Более половины отходов, поступающих на них, будут направлены на утилизацию. Отбор вторичных ресурсов планируется на уровне около 140 тысяч тонн в год. Совокупная мощность утилизации ожидается на уровне не менее, чем 370 тысяч тонн в год — объекты утилизации будут обеспечивать производство компоста и альтернативного топлива. Создание перспективных объектов позволит в полном объеме достичь в Крыму показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» задолго до 2030 года.

Весь комплекс инженерных изысканий на всех участках для создания объектов уже осуществляется. Заключение государственных экспертиз по проектной документации объектов в Белогорском, Сакском и Ленинском районах ожидается уже осенью 2022 года.