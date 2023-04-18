Экология 18 апреля 2023, 14:23 Денис Буцаев: в России утилизируется не более 10% одежды

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Объемы утилизируемых отходов текстиля не превышают 10%, сообщили в Российском экологическом операторе.

«По экспертным данным, ежегодно в стране образуется более двух миллионов тонн текстильных отходов. Один городской житель в среднем выбрасывает 15–17 килограммов в год. Из 200 тысяч тонн отходов текстиля, подлежащих утилизации, в России утилизируется не более 5–10%», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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По его словам, переработка текстильных отходов в России пока развита слабо и наблюдается существенный дефицит мощностей. Норматив утилизации по текстилю на данный момент составляет 10%.