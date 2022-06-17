Денис Буцаев: тариф за вывоз отходов существенно не вырастет

Серьезного роста тарифа за услугу по вывозу отходов не предвидится. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев

«По нашим оценкам, в пределах текущего года точно не должно произойти так называемой пробивки предельных индексов тарифообразования на уровне 5%. Оно (повышение — прим. ред.) может в некоторых регионах произойти, может в некоторых регионах не произойти. Но главное, что в любом случае оно не может быть больше этой величины. Это плановая величина, которая у нас присутствует каждый год. За прошлый год я, между прочим, могу сказать, что тариф не просто не вырос, а в некоторых случаях даже упал. У нас в среднем по стране снижение тарифа на небольшую величину — до 1%, но тем не менее произошло», — сказал Буцаев и добавил, что никаких оснований и видимых причин для серьезного роста тарифа в РЭО не видят.

Он объяснил, что рост тарифов всегда связан только с объективными причинами. При этом за ростом внимательно следят такие федеральные органы, как Федеральная антимонопольная служба, региональные службы по тарифам, Минэкономразвития и Минприроды. Нынешний тариф включает в себя несколько серьезных элементов производственного цикла, в том числе вывоз и сортировку.

По словам Буцаева, в сфере вывоза отходов серьезно подорожали запасные части. Но в тарифе есть запас, который позволяет региональным операторам продолжать работать.