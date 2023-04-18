18 апреля 2023, 14:24
Денис Буцаев: РЭО поддержит 18 мусорных заводов за счет выпуска зеленых облигаций
Российский экологический оператор готов в 2023 году оказать меры финансовой поддержки 18 проектам по строительству объектов обращения с твердыми коммунальными отходами.
«За счет выпуска зеленых облигаций РЭО на Мосбирже в этом году мы планируем финансово поддержать 18 проектов в 14 регионах», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
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Планируется, что инвестиции в проекты составят 90 миллиардов рублей, из них 60 миллиардов — за счет облигаций РЭО.
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