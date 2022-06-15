Денис Буцаев рассказал школьникам о дополнительных баллах к ЕГЭ за экологичность

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев призвал школьников страны присоединяться к экологических проектам, а также рассказал об идее дополнительных баллов к ЕГЭ по итогам ЭкоГТО в школах. Глава РЭО выступил на «ПМЭФ.Юниор», в котором участвуют активные школьники в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.

«Наш главный проект, который вносит реальный вклад в экологическое будущее страны, — национальный проект „Экология“. Его цель — кардинально улучшить экологическую обстановку и положительно повлиять на оздоровление россиян. В этой многосторонней работе принимают участие органы власти, исполнители, кураторы федеральных проектов, общественные организации и граждане, включая самых юных. Если школьник действительно интересуется вопросами экологии, то он обязательно найдет всю информацию, которая не входит пока в школьную программу. Начать можно с „Зеленой школы“ от РЭО. А продолжить участие в профильных конкурсах и проектах. Вот как раз на днях мы запустили на президентской платформе „Россия — страна возможностей“ проект „Экософия“. Лидеры конкурса отправятся в эколого-промышленные экспедиции, так что всем очень рекомендую. Плюс, у нас в РЭО есть идея ввести в школах ЭкоГТО, баллы за который будут добавляться к результатам ЕГЭ. Сейчас мы ее прорабатываем», — сказал Денис Буцаев.

Public-talk «Ресурсосбережение и экологическое будущее России — взгляд молодежи» при участии генерального директора ППК РЭО Дениса Буцаева прошел на площадке «ПМЭФ.Юниор» 15 июня. Глава РЭО и российские школьники обсудили роль подрастающего поколения в экологической повестке. Гендиректор Российского экологического оператора также рассказал про технологии переработки и опыте своей семьи по сортировке отходов. Например, это отказ в магазинах от тех видов упаковки, которые не перерабатываются.

В курс «Зеленая школа» входит 12 теоретических уроков по 15 минут каждый. Буцаев также призвал переходить к практическим занятиям — начать раздельный сбор в классе, выходить на субботники по уборке территории вокруг школы и других территорий, собирать конкретную фракцию и сдавать ее на переработку, организовывать сбор макулатуры.

Проект «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартует в июне при поддержке Российского экологического оператора. Принять участие в нем можно в течение всего времени проведения — до мая следующего года. 1000 самых активных участников отправятся в эколого-промышленные экспедиции.