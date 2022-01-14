Денис Буцаев рассказал о процессе запрета одноразового пластика

Российский экологический оператор (РЭО) подготовил перечень из 28 одноразовых предметов, которые следует запретить в России. Сейчас список находится на согласовании в Минпромторге, сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Мы в РЭО подготовили целый перечень неперерабатываемых пластиковых товаров и упаковки — 28 наименований. Туда вошла и одноразовая посуда, и дой-паки, мелкие предметы вроде ватных палочек, саше-пакетов, ложементы из полистирола и т. д. Сейчас этот перечень изучают коллеги из Минпромторга», — рассказал Буцаев.

По его словам, из примерно 60 миллионов тонн ТКО, ежегодно образующихся в России, треть составляет одноразовый пластик. А половина всей пластиковой упаковки не перерабатывается. Причин на то есть несколько: сами материалы, которые при загрязнении невозможно переработать, низкий шанс отобрать одноразовые предметы в общем потоке, невозможность собрать партию редких предметов.

Как отметил Буцаев, сославшись на данные регоператоров, 27 из 28 наименований из списка, например, одноразовые вилки и другие мелкие предметы, на сортировках вообще не отбираются и отправляются на полигон. «Плюс играет роль даже цвет упаковки. Редкие пластиковые бутылки кислотных или черного цветов выделяются на полке, но чтобы их переработать, нужно собрать партию — тонну бутылок, а это более 30 тысяч единиц. Это нереально», — добавил гендиректор РЭО.

Буцаев подчеркнул, что переход к такому запрету будет плавным во избежание шок-эффекта на рынке. В связи с этим предлагается начинать именно с одноразовой пластиковой посуды, которую можно заменить многоразовой или сделанной из растительного сырья. Промышленности дадут время на смену оборудования для выпуска новых видов упаковки и продукции, обучение персонала и заключение новых контрактов, уточнил глава РЭО.