Денис Буцаев рассказал о применении вторсырья в дорожном строительстве

В Москве стартовал 3-й международный форум и выставка «Дорожное строительство в России: инновации, технологии, качество». Одной из главных тем мероприятия стало применение вторсырья в дорожном строительстве. Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев посетил форум и ознакомился с экспозицией выставки.

«Вовлечение вторичных материальных ресурсов (ВМР) позволяет повышать эффективность расходования материальных, энергетических и финансовых ресурсов в дорожной отрасли. С учетом того, что строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений требуют больших объемов материалов, дорожное хозяйство выступает перспективным потребителем крупнотоннажных отходов. Но внедрение технологий использования ВМР позволяет не только удешевить строительство региональных и межмуниципальных дорог, но и решать экологические проблемы регионов. По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко РЭО принимает участие в разработке дорожных карт по использованию отходов в качестве ВМР в сельском хозяйстве, промышленности и стройкомплексе. В прошлом году мы также подписали меморандум с Росавтодором по ВМР в строительстве федеральных дорог», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

По его словам, к вторичным ресурсам, которые можно использовать в качестве дорожно-строительного материала, можно отнести различные золы и шлаки, шламы, фосфогипс, отходы нефте-, коксо- и лесохимических производств, отработанные смазочные масла, полимерные отходы, резиновую крошку, почвогрунт на основе органических отходов и другие.

В 2022 году Правительство выбрало три основные отрасли, где возможно использовать отходы в качестве ВМР и по которым необходимо подготовить соответствующие дорожные карты — это сельское хозяйство, стройкомплекс и промышленность. В Правительство также был внесен закон о вторичных материальных ресурсах. Он направлен на создание правовых, экономических, организационных условий и соответствующей инфраструктуры для вовлечения в оборот вторичных материальных ресурсов, включая упаковку от использованных товаров, и минимизацию образования отходов во всех отраслях народного хозяйства, включая промышленное производство, строительство, сельское и коммунальное хозяйство.

Кроме того, в 2021 году РЭО и Росавтодор подписали Меморандум о применении вторичных материальных ресурсов при строительстве федеральных автодорог. В рамках соглашения будет разработан программный подход к использованию вторичных материальных ресурсов в дорожном строительстве. В перечень используемых материалов для дорожного строительства могут войти резиновая крошка от утилизированных шин, компост из образующихся пищевых отходов, вторичные полимеры и другие вторичные ресурсы.