Экология 28 февраля 2024, 09:47 Денис Буцаев рассказал о планах взаимодействия РЭО и МГИМО на 2024 год РЭО

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Российский экологический оператор создаст базовую кафедру, созданную при Московском государственном институте международных отношений МИД России (МГИМО). Глава РЭО Денис Буцаев принял участие в совместном заседании Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО 26 февраля и рассказал о планах компании в рамках сотрудничества с вузом. Заседание состоялось при участии министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Необходимость подготовки кадров остается актуальной, поэтому мы продолжаем развивать сотрудничество с ведущими вузами страны. Наше взаимодействие с МГИМО построено на двустороннем соглашении и меморандуме о взаимопонимании и сотрудничестве. Сейчас мы разрабатываем магистерскую программу по профилю „Экономика замкнутого цикла“ и создаем базовую кафедру РЭО на базе Института международной торговли и устойчивого развития (ИМТУР) МГИМО МИД России. Примечательно, что это важное для нашей отрасли событие происходит именно в юбилейный для вуза год — год 80-летия МГИМО», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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По его словам, финансирование базовой кафедры предполагается с привлечением средств программы «Приоритет 2030» и средств РЭО в соотношении один к одному. Предполагается стипендиальная программа в размере 5 млн рублей для обучающихся по разрабатываемой магистерской программе.

«Стандарты устойчивого развития находят отражение в стратегическом проекте МГИМО по ESG. Два года назад мы запустили магистерскую программу по ESG. Сейчас ее основными партнерам становится Российский экологический оператор (РЭО) и корпоративный сектор, для которого учет показателей ESG становится обязательным», — отметил ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов.

Учебный план магистерской программы уже согласован. Ее запуск запланирован на 1 сентября 2024 года.

«Также по нашему профилю в МГИМО реализуются две совместные программы дополнительного профессионального образования. Это „Экономика замкнутого цикла“ и вторая — „Природоохранное законодательство в области обращения с отходами“», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

МГИМО входит в Консорциум РЭО по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла.