Денис Буцаев рассказал о перспективах развития эковолонтерства в России

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал о роли экологических волонтеров в популяризации раздельного сбора отходов. Глава РЭО пообщался с участниками молодежного форума «Экосистема.Устойчивое развитие», который проходит в Вологодской области 24–28 мая.

«Эковолонтерство играет колоссальную роль в экопросвещении, благодаря ему формируется новая культура потребления и забота об окружающей среде в молодежной сфере. В апреле–мае Российский экологический оператор запустил серию субботников „Зеленый десант“ РЭО в 40 субъектах РФ. Уже прошло 65 субботников, в которых приняли участие 3396 волонтеров. Собрать удалось 62 771 кг отходов! Причем все отходы сразу собирали раздельно. Синие мешки — для вторсырья, черные — для смешанных отходов. В части регионов отдельно сразу собирали и стекло в белые пакеты. При этом в субботниках участвовали не только школьники, студенты и активная молодежь, но и местные жители. Что говорит о волонтерстве как о рабочем инструменте в популяризации осознанного потребления и раздельного сбора отходов», — сказал Денис Буцаев.

Для участников форума «Экосистема. Устойчивое развитие» РЭО запустил кейс-чемпионат в рамках проекта «Экопоколение.РЭО». Участие в нем позволит молодым специалистам и экологическим активистам проявить себя, показать свою профессиональную сторону в экосфере, а также поможет найти неординарные решения экологической проблемы в отрасли обращения с ТКО.

Авторы лучших кейсов получат ценные призы и возможность пройти стажировку в Российском экологическом операторе. Проект направлен на повышение экологической культуры среди населения страны, молодежь всегда активна в экологических вопросах и может помочь в экопросвещении наших граждан, а также в развитии самой отрасли обращения с ТКО.

Помимо этого до конца июня 2022 года РЭО организует в 10 регионах экскурсии на объекты по обращению с ТКО. Выездные лекции на предприятия инфраструктуры обращения с отходами посетят порядка 200 человек. В рамках акции пройдут экскурсии на комплексы по сортировке отходов и перерабатывающие предприятия, чтобы познакомить молодежь с системой управления отходами. Проект реализуется в четырех федеральных округах России, к ним относятся: Центральный, Сибирский, Приволжский и Уральский.